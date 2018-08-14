انهيار جسر في جنوى بإيطاليا.. ومخاوف من سقوط سيارات عنه

انهار جسر هو جزء من طريق سريع في جنوى بإيطاليا، الثلاثاء، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء الذي يخشى أن عددًا من السيارات قد سقطت عنه.

وأظهرت مشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».