شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في عملية الصدم بسيارة أمام البرلمان البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 11:59 صباحا
عناصر من الشرطة أمام البرلمان البريطاني (رويترز)

عُهد بالتحقيق في عملية الصدم بسيارة التي وقعت أمام البرلمان البريطاني في لندن، وأسفرت عن جرح «عدد من المارة» إلى شعبة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، لكن «أسكتلند يارد» قالت إنها تبقى «منفتحة على كل الاحتمالات»، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وقال جهاز الشرطة، في بيان على «تويتر»: «فيما نفكر في كل الاحتمالات، تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة التحقيق في حادثة وستمنستر».

وأضافت الشرطة أنها لا تستطيع حاليًا تحديد ما إذا كانت للواقعة صلة بالإرهاب. وتابعت: «اعتقل أفراد شرطة قائد السيارة في المكان وأصيب عدد من المارة. لا تزال الشرطة في المكان وسنوفر مزيدًا من المعلومات حال توافرها»، وفق ما نقلت عنها «رويترز».

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