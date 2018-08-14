مالطا تنقذ 114 مهاجرًا ضلوا طريقهم جنوب الجزيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:44 صباحا
سفينة الإنقاذ «سي ووتش» في ميناء مرسى في مالطا في 24 يونيو 2018. (فرانس برس)

أنقذت سفينة دورية مالطية صباح الاثنين نحو 114 مهاجرًا، ضلوا طريقهم على بعد 53 ميلاً بحريًا من جنوب الجزيرة وأوصلتهم إلى الشاطىء، وفق ما أفادت البحرية المالطية.

وجرت العملية في المياه الدولية، وتحديدًا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا. وأوضحت البحرية أن زورق المهاجرين كان على وشك الغرق، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأنقذت مالطا نهاية يوليو 19 مهاجرًا في المياه الدولية واستقبلتهم. ولم تكن السلطات المالطية تقبل سوى الحالات الطبية الطارئة والمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في مياهها الإقليمية.

لكن الضغوط ازدادت على مالطا بسبب تصلب الحكومة الإيطالية الجديدة التي ترفض منذ يونيو استقبال أي مهاجر.

ووافقت مالطا نهاية يونيو على استقبال أكثر من 230 مهاجرًا انقذتهم منظمة ألمانية غير حكومية قبالة ليبيا بعدما تلقت ضمانات أنه ستجري إعادة توزيعهم على عشر دول أوروبية.

يذكر أن مالطا ومثلها إيطاليا ترفض حاليًا استقبال 141 مهاجرًا انقذتهم الجمعة السفينة أكواريوس التي تستخدمها منظمتا «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود».

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