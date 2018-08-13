«إس أو إس المتوسط»: إيطاليا ومالطا ترفضان مجددًا استقبال السفينة أكواريوس

دعت منظمة «إس أو إس المتوسط»، الدول الأوروبية الإثنين، إلى إيجاد ميناء آمن لـ141 شخصًا، جرى إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، مؤكدة أن إيطاليا ومالطا رفضتا مجددًا السماح للسفينة بأن ترسو في مرافئهما.

وكانت إكواريوس التي أنقذت 630 مهاجرًا، يونيو ولم تسمح لها روما وفاليتا بدخول مرافئهما، استأنفت عمليات الإغاثة الاسبوع الماضي قبالة سواحل ليبيا.

وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية «إس أو إس المتوسط» صوفي بو، إن السفينة الموجودة حاليًا بين مالطا وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تلقت مجددًا ردودًا رسمية سلبية من الدولتين.

وأضافت: «نطلب من جميع الدول الأوروبية إيجاد حل. نطلب منهم تحمل مسؤولياتهم وإيجاد ميناء آمن في المتوسط» متهمة إيطاليا ومالطا بالاستخفاف بقانون الملاحة الدولي.

وتابعت: «إن الوضع الحالي يناقض بشكل تام قانون الملاحة الدولي (...) روى ناجون أن خمس سفن مرت أمامهم من دون أن تتوقف. واليوم لا توجد أي سفينة إنقاذ في المنطقة، نحن قلقون جدًا».

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية توف أرنست، إنه على تواصل مع عدد من الدول الأعضاء التي اتصلت بنا في ما يتعلق بالحادثة، سعيًا للتوصل الى حل سريع للأزمة.

ولفتت بو الى أن «خفر السواحل الذين قاموا بعملية الانقاذ أبلغونا أنهم غير قادرين على توفير ميناء آمن لنا. ليبيا ليست ميناء آمنا».

ومنذ يونيو يرفض وزير الداخلية اليميني المتطرف في إيطاليا ماتيو سالفيني استقبال سفن الإنقاذ التي تشغلها منظمات غير حكومية أجنبية مثل اكواريوس، ويتهمها بمساعدة مهربي البشر.

وآثار موقفه المتطرف خلافًا بين دول الاتحاد الأوروبي أبرز مجددًا فشلها في التوصل لحل مشترك لمسألة تدفق المهاجرين الساعين للهرب من النزاعات أو الاضطهاد أو الفقر في افريقيا والشرق الأوسط.

وفي يونيو تدخلت إسبانيا واستقبلت اكواريوس.

وقال مدير ميناء سيت الفرنسي على ساحل المتوسط جان-كلود غايسو، اليوم، إنه على استعداد للسماح للسفينة بالرسو في الميناء في حال اعطت الحكومة موافقتها.

وأضاف أن لديهم ميناء تتوفر فيه ثلاثة أحواض ويمكننا استقبال هؤلاء المهاجرين في أي وقت، لكن لا يمكنهم المجيء بدون موافقة السلطات الفرنسية.

وتصر الحكومة الفرنسية على وجوب احترام قانون الملاحة الدولي أي أن السفينة يجب أن تكون قادرة على الرسو في المرفأ الأقرب مسافة إليها.

وكان مسؤولو جزيرة كورسيكا الفرنسية قد عرضوا استقبال السفينة أكواريوس في يونيو.