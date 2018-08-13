بوتين يزور ألمانيا في 18 أغسطس للقاء ميركل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 02:22 مساء
المستشارة الألمانية تستقبل الرئيس الروسي في برلين (ا ف ب)

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت المقبل، ألمانيا للقاء المستشارة أنغيلا ميركل وبحث النزاعين في سورية وأوكرانيا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين.

ويلتقي المسؤولان عند قرابة الساعة 16.00 ت غ (18.00 بالتوقيت المحلي) في قصر ميسبرغ، مقر الحكومة الألمانية الصيفي، على بعد 70 كلم شمال برلين في الريف.

وقال الناطق باسم المستشارة، ستيفن سيبرت، وفق «فرانس برس»، إنه سيتم التطرق إلى «الحرب في سورية» و«الوضع في شرق أوكرانيا» و«شؤون الاقتصاد والطاقة».

واستؤنفت الاتصالات على أعلى مستوى بين روسيا وألمانيا منذ أشهر، في حين شهدت العلاقات فتورًا منذ 2014 وبدء النزاع في أوكرانيا. وتوجهت ميركل إلى سوتشي في مايو في أول زيارة لها إلى روسيا منذ 2015.

كما استقبلت، بعيدًا عن الأضواء في نهاية يوليو، رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف الذي تطاله عقوبات أوروبية بسبب النزاع الأوكراني، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبلهما أيضًا.

وألمانيا وفرنسا راعيتا عملية السلام في أوكرانيا المتعثرة حاليًّا. وتُتهم روسيا بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا عسكريًّا، وهو ما تنفيه موسكو.

ونقطة الخلاف الأخرى بالنسبة إلى برلين وموسكو هي بناء أنبوب «نورد ستريم 2» الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وتشغيله في نهاية 2019. وتريد ميركل الحصول على ضمانات لتبقى كييف طرفًا في إمدادات الغاز.

وفي سورية تضطلع ألمانيا بدور ثانوي في التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة «داعش»، لكنها تقيم علاقات وثيقة مع أطراف رئيسيين في المنطقة كتركيا أو أكراد العراق. كما تستقبل برلين مئات آلاف اللاجئين السوريين.

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