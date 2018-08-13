الكوريتان ستعقدان قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر

وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية (يمين) مصافحًا نظيره الكوري الشمالي (ا ف ب)

اتفقت الكوريتان، الإثنين، على عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، بعد محادثات أجراها وفدا البلدين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الشمال عن الجنوب.

وأوردت «يونهاب» بيانًا مشتركًا أصدره المجتمعون جاء فيه أن الجانبين «اتفقا في الاجتماع على عقد قمة بين الجنوب والشمال في بيونغ يانغ في سبتمبر»، من دون ذكر موعد محدد.

وفي حال توجه مون جاي إن إلى بيونغ يانغ ستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كوري جنوبي عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من عشر سنوات، وسط تقارب دبلوماسي متزايد بين الكوريتين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أول قمة تاريخية بينهما عُقدت في بانمونغوم في أبريل، على أن يزور بيونغ يانغ في الخريف.

وجرت المحادثات بين وفدي الكوريتين في الجانب الشمالي من قرية بانمونغوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، بطلب من بيونغ يانغ، التي اقترحت الخميس عقد هذا الاجتماع لـ «مراجعة التقدم» الحاصل منذ قمة أبريل التي مهّدت الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي.

وقال رئيس الوفد الكوري الشمالي ري سون غوون، في كلمته الافتتاحية: «أعتقد أن الحديث عن اجتماع في بيونغ يانغ بين قادة الشمال والجنوب من شأنه تحقيق آمال الشعب».

وقال وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شو ميونغ-غيون، الذي ترأس وفد بلاده إلى الاجتماع، إنه من المهم أن تحافظ الكوريتان على «الذهنية نفسها». وتابع شو: «سيتم طرح أمور كثيرة (في الاجتماع)، لكنني أعتقد أن أي مشكلة يمكن أن تحل بهذه الذهنية».