بالفيديو: 100 حريق ضخم في أميركا والنيران تلتهم 1,6 مليون فدان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 07:46 مساء
حرائق في أميركا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت السلطات الأميركية إن ستة حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة ما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100 مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق في مطلع الأسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة.

وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن أكثر من 30 ألف فرد من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة ونحو 140 من أستراليا ونيوزيلندا يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان، بحسب «رويترز».

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أوكلاهوما جيريمي جرامز في مقابلة أمس السبت «نتوقع حدوث مزيد من الحرائق الجديدة اليوم». وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أماكن بمنطقة جبال روكي عواصف رعدية جافة تؤدي إلى صواعق برق دون أمطار تذكر في حين أن شمال غرب الولايات المتحدة يواجه أوضاعًا مناخية خطيرة فيما يتعلق بالحرائق تشمل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية.

وقال المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن رجال الإطفاء واجهوا يومًا آخر من درجات الحرارة المرتفعة جدًا والرياح القوية يوم السبت. واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضرراً.

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