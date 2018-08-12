اندلاع حريق غابات في جـزيرة إيفــيا اليونانية وإخــلاء قريتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 07:05 مساء
سيارة إطفاء وسط الحريق. (أرشيفية: الوسط)

أخلت السلطات اليونانية قريتين على جزيرة إيفــيا يوم الأحد إثر اندلاع حـريق غابات أذكته الرياح القوية.

ووصف فريق الإطفاء عملية إخلاء قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وسط إيفيا، على مسافة 70 كيلومترًا من أثينا، بأنها إجراء احترازي، بحسب «رويترز».

كان حريق غابات اندلع قرب العاصمة في يوليو تموز أسفر عن مقتل 94 شخصًا، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها البلاد دفعت رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى تغيير وزير الحماية المدنية ورئيس هيئة الإطفاء وقائد الشرطة.

وأعلن تسيبراس إزالة آلاف المباني غير القانونية بعد وفاة عشرات الأشخاص الذين عجزوا عن الهروب عبر الشوارع بسبب تلك المباني العشوائية.

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