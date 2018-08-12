اعتقال 67 شخصًا في إطار حملة ضد الفساد في إيران بموافقة خامنئي

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي (ا ف ب)

ذكر القضاء الإيراني، اليوم الأحد، أن 67 شخصًا اعتقلوا الأسابيع الماضية، في إطار حملة ضد الفساد أقرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق غلام حسين محسني ايجي إن أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد، وفق ما نقلت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء. وأضاف الناطق: «لقد قررت عدوتنا أميركا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، ولكن دون جدوى».

وتابع: «هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها».

والسبت، صادق خامنئي على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية. وكتب خامنئي، في رد نشر على موقعه على الإنترنت: «الهدف هو معاقبة المدانين بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف».

وأدت زيادة الضغوط الأميركية والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية إلى تزايد الغضب الشعبي بسبب سوء الإدارة والفساد في الاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الأجنبية.