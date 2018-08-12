السفير الأميركي يدعو بريطانيا إلى التخلي عن دعمها الاتفاق النووي مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 02:11 مساء
السفير الأميركي لدى بريطانيا وودي جونسون (رويترز)

دعت الولايات المتحدة بريطانيا، يوم الأحد، إلى التخلي عن دعمها الاتفاق النووي الموقع العام 2015 مع إيران وتوحيد جهودها مع واشنطن لمواجهة التهديد العالمي الذي تقول إن طهران تمثله، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم معارضة حلفائه الأوروبيين، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بين القوى العالمية وإيران الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

ومنذ ذلك الحين تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للحفاظ على الاتفاق، في حين أعد ترامب عقوبات جديدة قائلاً إن هناك حاجة لاتفاق أشمل وأكثر توازنًا. ونددت إيران بالعقوبات قائلة إنها تمثل «الأحادية الأميركية».

وانتقد السفير الأميركي لدى بريطانيا، وودي جونسون، طهران لتمويلها «حروبًا بالوكالة وأنشطة خبيثة» بدلاً عن الاستثمار في اقتصادها. وقال إن إيران تحتاج لإدخال تغييرات ملموسة وهيكلية كي تتصرف كدولة طبيعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
«غالاكسي نوت 9» بذاكرة عملاقة
علوم وتكنولوجيا
«فرسان المتوسط» يواجهون «الأولاد» من أجل «الأمم»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - نتائج امتحانات الشهادة الثانوية
كاريكاتير
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتخزين واستهلاك اللحم المفروم