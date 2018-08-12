البابا ينتقد «الحرية من دون ضوابط» أمام 70 ألف شاب في روما

البابا فرنسيس يلقي كلمة أمام الشبان في روما (ا ف ب)

انتقد البابا فرنسيس «الحرية من دون ضوابط» أمام نحو 70 ألف شاب إيطالي، هتفوا له في ملعب مكسيم التاريخي لسباق الخيل في روما.

وقال البابا ردًا على أسئلة بعض الشبان: «إن حق الاختيار واتخاذ القرار هو التعبير عن الحرية بمداها الأكبر. إلا أن فكرة الحرية التي نتنفسها اليوم هي فكرة الحرية من دون روابط ومن دون ضوابط».

ورغم الحر الشديد، فإن الشبان الإيطاليين وصلوا أمس إلى الملعب سيرًا، بعد أن سار بعضهم أيامًا عدة للمشاركة في هذا الاجتماع الديني الذي يعقبه حفل غنائي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وردًا على سؤال حول دعوة الأهل الشبان إلى إنهاء دروسهم قبل الدخول في علاقة غرامية، نصح البابا بالإقدام على الزواج عندما يلتقون «الحب الحقيقي». وقال إن الحب «لا يعرف أنصاف الحلول».

ويأتي هذا التجمع في إطار تحرك واسع للكنيسة الكاثوليكية قبل سينودس الأساقفة الخاص بالشباب في أكتوبر المقبل، بعد ثلاث سنوات على آخر سينودس خصص للعائلة.

وتحدد موعد عُقد «الأيام العالمية للشبان» بين الثاني والعشرين والسابع والعشرين من يناير المقبل في بنما في حضور البابا فرنسيس.