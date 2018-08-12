10 مصابين بإطلاق نار في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 12:00 مساء
عناصر شرطة في موقع إطلاق النار في شارع كليرمونت في حي موس سايد بمانشستر (ا ف ب)

نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم بحادث إطلاق نار في مدينة مانشستر البريطانية، ليل السبت - الأحد، بحسب ما أعلنت الشرطة ونقلت وكالة «فرانس برس».

واستدعيت الشرطة الساعة 02:30 الأحد إلى شارع كليرمونت في حي موس سايد حيث عثرت على عدة أشخاص مصابين.

وتراوحت الإصابات بين طفيفة وبالغة دون وجود حالات خطرة. وكان عدد من الأشخاص في المكان لحضور مهرجان كاريبي كان انتهى قبل عدة ساعات، وفقًا للشرطة.

وذكرت الشرطة أن «العديد من الأشخاص الذين نقلوا من المستشفى يخضعون حاليًا للعلاج جراء تعرضهم لإصابات. لكن لحسن الحظ، لا يبدو أن هناك أي خطر على حياة معظمهم إلى الآن».

وأضافت أنها لا تزال «تحاول تحديد موقع الحادثة بالضبط والجهة المسؤولة عن الهجوم». وسيتم نشر المزيد من عناصر الشرطة في المنطقة اعتبارًا من الأحد وعلى مدى الأيام المقبلة.

وشهدت مانشستر (شمال) اعتداء في 22 مايو 2017 ارتكبه بريطاني من أصل ليبي فجر نفسه خارج قاعة مانشستر أرينا في نهاية حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصًا وإصابة نحو مئة بجروح.

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