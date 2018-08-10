تظاهرات فى رومانيا تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

نظم مئات الرومانيين تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، فى العاصمة بوخارست، حيث طالبوا الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، كما دعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت شبكة «إيه بى سى نيوز» الأميركية، أن «معظم المغتربين الرومانيين الذين أتوا من دول مختلفة فى أوروبا أعربوا عن استيائهم من الطريقة التى تتبناها الحكومة الرومانية فى إدارة شئون البلاد، لافتة إلى أن نحو 3 ملايين رومانى قالوا إنهم غادروا موطنهم بسبب الفساد والأجور المتدنية وقلة فرص العمل».

وحمل المتظاهرون الأعلام الرومانية إلى جانب أعلام الاتحاد الأوروبي، مرددين هتافات أمام مقر الحكومة: «العدالة، وليس الفساد».

يذكر أن حزب «الديمقراطيين الاجتماعي» قد فاز برئاسة الحكومة عام 2016، إلا أن الرومانيين يحتجون بصورة منتظمة على وضع الحكومة قوانين جديدة، الأمر الذى ترى المعارضة أنه يضعف قدرة البلاد على مكافحة الفساد.