تركيا ترى أن زيادة الجمارك الأميركية تضر بالعلاقات .. وتتوعد بالرد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 09:11 مساء

حذرت تركيا الجمعة من أن زيادة التعرفة الجمركية بمرتين على الصلب والألمنيوم التركيين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستضر بالعلاقات، متوعدة بالردِّ ضد إجراء قالت إنها تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» الجمعة «يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط ... هي إلحاق الضرر بعلاقاتنا كحليفين».

وأضافت الخارجية التركية: «كما هي الحال مع كل الإجراءات التي اتخذت ضد تركيا، سيتم إعطاء الرد الضروري وقالت إن هذه الخطوات تجاهلت أحكام منظمة التجارة العالمية».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن أنقرة «لن تخسر الحرب الاقتصادية» في وقت سجلت فيه الليرة تراجعًا حادًا الجمعة مقابل الدولار لتصل مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وقال إردوغان، في تصريحات نقلتها شبكة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية: «لن نخسر الحرب الاقتصادية»، معلقًا للمرة الأولى على تراجع الليرة التي فقدت عند منتصف النهار أكثر من 7% من قيمتها مقابل الدولار.

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