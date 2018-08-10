حزب الإنصاف: عمران خان يؤدي اليمين في 18 أغسطس رئيسًا للوزراء في باكستان

يؤدي بطل الكريكت السابق عمران خان اليمين رئيساً للوزراء في 18 أغسطس، وفق ما أعلن حزبه، حركة الإنصاف، الجمعة مؤكدًا أن لديه الأغلبية لتشكيل حكومة إئتلافية في باكستان.

وقال الحزب إنه تمت دعوة كامل الفريق الذي قاده خان للفوز بكأس العالم في الكريكت في 1992 إلى حفل التنصيب بالإضافة إلى أبطال الكريكت الهنود كابيل ديف وسونيل غافاسكار ونافجوت سينغ سيدو.

وتصدرت حركة الإنصاف نتائج انتخابات 25 يوليو في ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في باكستان، لكنها لم تحصل على أغلبية صريحة.

وأكد فيصل جواد المسؤول في الحزب والمقرب من خان في تصريح متلفز في إسلام أباد، «في لحظة تاريخية، سيؤدي عمران خان اليمين (رئيساً للوزراء) في 18 أغسطس».

ودعا رئيس باكستان مأمون حسين الجمعية الوطنية الجديدة للانعقاد إبتداء من 13 أغسطس.

وفي وقت سابق، زار السفير الهندي الذي يحمل صفة المفوض السامي في باكستان أجاي بيساريا خان وهنأه بالفوز. وقالت أنيلا خواجة المتحدثة باسم خان لوكالة فرانس برس عقب الاجتماع إنهما «ناقشا الحاجة إلى استئناف الحوار بين باكستان والهند حول جميع القضايا العالقة بما فيها كشمير».

وأرسلت المفوضية الهندية السامية تغريدة قالت فيها إن السفير بيساريا أهدى خان عصا كريكت تحمل توقيع المنتخب الوطني الهندي بأكمله.

وإلى جانب العلاقات المتوترة مع الهند، سيتعين على حكومة خان أن تواجه تحديات صعبة أخرى بينها أزمة ميزان المدفوعات التي تلوح في الأفق والاضطرابات على الحدود الأفغانية وشح المياه.

ويحظى خان بجاذبية وسمعة عالمية لكن إدارة البلاد تتطلب الكثير من الحنكة السياسية وهوما يفتقر إليه حزبه نسبيًا.

وقد تعهد بالفعل إعادة التوازن إلى علاقة بلاده مع الولايات المتحدة بعد أشهر من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الأمنية، متهمًا إسلام أباد بأنها فشلت في محاربة الجماعات المتطرفة على حدودها.