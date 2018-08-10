4 قتلى في إطلاق نار في فردريكتون شرقي كندا

قُتل أربعة أشخاص، الجمعة، في إطلاق نار بمدينة فردريكتون شرقي كندا، وفق الشرطة التي دعت الناس في المكان إلى البقاء في منازلهم.

ولم تُعرف بعد ظروف إطلاق النار في المدينة، وهي عاصمة مقاطعة برونزفيك، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».