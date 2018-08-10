سول: شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

تحميل الفحم الكوري الشمالي في ميناء راسون بكوريا الشمالية (ا ف ب)

أعلنت الجمارك الكورية الجنوبية، الجمعة، أن ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية في انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأوضح مسؤول في الجمارك أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت إلى الجنوب عبر روسيا بين أبريل وأكتوبر 2017. وأوضح أن «كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الإبحار وحظر دخولها الى الموانىء الكورية الجنوبية».

وأفادت الجمارك، في بيان نُشر في ختام تحقيق استمر عشرة أشهر، أن حمولة الفحم نقلت أولاً إلى روسيا، حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح البيان أن «الجمارك حددت سبع مخالفات إجرامية وستبلغ السلطات القضائية بحالات ثلاثة أفراد وثلاث شركات لكي تطلب توجيه التهم إليهم».

ووفق «فرانس برس»، يأتي الإعلان عن انتهاكات محتملة للعقوبات بعد أسبوع على نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم الشمال بمخالفتها عبر مواصلة تصدير الفحم والحديد وبضائع أخرى كورية شمالية درت ملايين الدولارات على نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

والسنة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي سلسلة قرارات لحظر صادرات المواد الأولية الكورية الشمالية بهدف قطع موارد النظام المعزول من العملات الصعبة فيما يواصل برامجه للأسلحة النووية.

ويسود هدوء ملحوظ في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة إثر لقاءين عقدا بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن والزعيم الكوري الشمالي والقمة التاريخية أيضًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.

وأثناء تلك القمة، تعهد كيم بالعمل من أجل نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، في صيغة فتحت المجال أمام عدة تفسيرات متفاوتة.