والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 08:58 صباحا
أماليا وفيكتور نافس والدا السيدة الأميركية الأولى يصلان إلى مكتب الهجرة والجنسية بنيويورك (ا ف ب)

حصل والدا السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب السلوفينية الأصل على الجنسية الأميركية في حفل تجنيس نظم في نيويورك الخميس، كما أعلن المحامي المكلف ملفهما مايكل وايلدز لوكالة «فرانس برس».

وقال وايلدز إن والدي زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيكتور وأماليا نافس أديا اليمين للحصول على الجنسية.

ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال إجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما إذا كانت السيدة الأميركية الأولى البالغة من العمر كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.

ويشار إلى أن ترامب اعتمد نهجًا متشددًا في سياسة الهجرة منتقدًا الإجراءات التي تتيح للرعايا الأميركيين المجنسين أن يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على الإقامة الدائمة.

ويعتبر الرئيس الجمهوري أن هذا النظام يُحرم الأميركيين من الوظائف ويهدد الأمن القومي، داعيًا إلى اعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة ومنح الإقامة لأشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الإنكليزية.

وفيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقًا في مصنع أنسجة، في السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة، حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.

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