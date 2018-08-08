واشنطن تقرر فرض عقوبات على روسيا في قضية غاز الأعصاب نوفيتشوك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 09:55 مساء

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عزمها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع مارس في سالزبري «تأكدت الولايات المتحدة في السادس من أغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أنه استناداً إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيِّـــز التنفيذ في نهاية أغسطس، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.

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