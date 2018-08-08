الوكالة السورية تكشف عن إصابة أسماء الأسد بمرض «خطير»

أسماء الأسد إلى جانب زوجها الرئيس السوري. (سانا)

كشفت وكالة الأنباء السورية، على حسابها في موقع تويتر، الأربعاء، عن إصابة زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد،بمرض «خطير» بسرطان الثدي.

ونقلت الوكالة تغريدة من حساب الرئاسة على تويتر قولها «بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً».

وأضافت التغريدة «من القلب.. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل». ونشرت «سانا» صورة للسيدة الأولى، البالغة من العمر 43 عامًا، إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

وقالت الوكالة إنه «وبحسب الصورة التي نشرها المكتب الصحفي فإن.. أسماء تتلقى العلاج في أحد المشافي العسكرية بدمشق». وأسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحرعطري.

وقبل اندلاع النزاع في سورية منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها. وغالباً ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.