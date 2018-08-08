احتجاجات طهران تطيح بوزير العمل الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 04:54 مساء
وزير العمل الإيراني علي ربيعي يتحدث أمام البرلمان. (فرانس برس)

صوّت مجلس الشورى الإيراني الأربعاء على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وصوّت 129 نائبًا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111 ما يعطي الرئيس الإيراني حسن روحاني مهلة ثلاثة أشهر ليعين وزيراً جديداً، بحسب «فرانس برس».

وتعرض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي. وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية الثلاثاء على إيران.

لكن إيران تواجه أساسًا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها. وربيعي (62 عامًا) من أبرز حلفاء الرئيس روحاني وكان مستشاراً للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و 2005.

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