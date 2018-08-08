وفد تركي يجتمع مع مسؤولين أميركيين لحل الخلاف المتنامي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 03:45 مساء
علم تركيا أمام سفارتها في واشنطن.(رويترز)

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إن وفدًا تركيًّا سيجتمع مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية، الأربعاء، في إطار زيارة لواشنطن هذا الأسبوع لبحث الخلاف المتنامي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، الذي أججه احتجاز أنقرة قسًّا أميركيًّا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة قولها: «نستطيع تأكيد أن وفدًا تركيًّا سيجتمع مع مسؤولين من وزارة الخارجية اليوم... سيقود الاجتماع جون سوليفان نائب وزير الخارجية».

وسيستضيف سوليفان اجتماعًا ثنائيًّا مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، حسبما يظهر جدول أعمال نشرته الوزارة اليوم.

ولا يزال الخلاف قائمًا بين البلدين بسبب المطلب الأميركي الأساسي بالإفراج عن القس آندرو برانسون.

وأكدت الناطقة الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع نظيره التركي،الاثنين الماضي، لكنها قالت إن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بشأن الإفراج عن برانسون.

واحتجزت تركيا القس الأميركي في أكتوبر 2016 ثم خرج من السجن وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله في أواخر يوليو.|

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