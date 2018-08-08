ألمانيا تبرم اتفاقًا مع إسبانيا لإعادة المهاجرين إليها

مهاجرون يصلون ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا بعد إنقاذهم (فرانس برس)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن برلين أبرمت اتفاقا مع مدريد يقضي ويقضي بإعادة المهاجرين في ألمانيا إلى إسبانيا، في وقت تسعى ألمانيا للحد من عدد الواصلين إلى أراضيها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية، إليانور بيترمان، إن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 أغسطس، ويقضي بإعادة المهاجرين إلى إسبانيا في غضون 48 ساعة، مضيفة أن مدريد لم تضع أي شروط، وفق «فرانس برس».

ويشكل الاتفاق جزءا من سلسلة اتفاقات ثنائية تسعى ألمانيا إلى إبرامها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي دون انتظار اتفاق أوسع للتكتل ككل.

وتعرضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى ضغوط للحد من عدد الواصلين الجدد بعد تدفق نحو مليون طالب لجوء إلى ألمانيا بين العامين 2015 و2016.

وكانت برلين أعلنت، يونيو الماضي، أن اليونان، التي تعد كذلك بين دول الوصول الأولى للمهاجرين، وافقت على اتفاق من هذا النوع.

لكن حكومة إيطاليا الجديدة اليمينية بدت أكثر ترددا في الموافقة على خطوة من هذا القبيل، في وقت تركز على تعزيز سيطرتها على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية. وقالت بيترمان إن المحادثات مع كل من أثينا وروما لم تنته.

من جهته، أكد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أن المحادثات مع الطرفين الإيطالي واليوناني تجري في أجواء جيدة.