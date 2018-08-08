اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بتبييض الأموال

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق

وجهت محكمة كوالالمبور، اليوم الأربعاء، لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق تهما جديدة بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال، في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بمليارات الدولارات ساهمت في هزيمته الانتخابية في مايو.

ووجهت المحكمة ثلاث تهم بتبييض أموال، في إطار اتهامه بالاستحواذ على 42 مليون رينغيت (10.3 مليون دولار) هي على صلة بفضيحة صندوق «1 ام.دي.بي» السيادي، الذي أسسه وأشرف عليه، وفق «فرانس برس».

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وتضاف هذه إلى تهم وجهت إليه الشهر الماضي، تتعلق ثلاث منها بإساءة الأمانة وواحدة باستغلال منصبه من أجل التربح. ونفى نجيب، البالغ من العمر 65 عاما ويمثل حرا بكفالة، كل التهم الموجهة اليه.

وتتحرى حكومة ماليزيا الجديدة مزاعم بسرقة مليارات الدولارات من الصندوق السيادي. وكانت اتهامات الفساد عاملا رئيسيا في سقوط حكومة نجيب وائتلافه الذي حكم طويلا وهزيمته أمام ائتلاف إصلاحي تزعمه السياسي البارز مهاتير محمد البالغ من العمر 93 عاما.

وخلال المحاكمة، قال نجيب إنه يترافع بالبراءة، وهذا يعني أنه سيخضع للمحاكمة، على أن يتم تحديد الموعد الجمعة. وأثناء مغادرته المحكمة، تجمع عدد من أنصاره وهتفوا «يحيا نجيب»، في حين قال محاميه، محمد شفيع عبدالله، إن رئيس الوزراء السابق يعتقد أن القضية مسيسة.

وقال المحامي: «أنا واثق من أن موكلي سيحظى بمحاكمة نزيهة ولكنه يعتقد أنها محاكمة سياسية».

وفي حال إدانته قد يحكم على نجيب كحد أقصى بالسجن 15 سنة عن تهم تبييض الأموال و20 سنة عن كل من التهم الأخرى.

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