سحب الثقة من وزير العمل الإيراني لفشله في وضع حد للتضخم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 12:28 مساء
وزير العمل الإيراني أمام مجلس الشورى الإيراني. (وكالة إرنا)

صوت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأربعاء، على سحب الثقة من وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي، علي ربيعي لفشله في وضع حد للتضخم المتزايد.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن 129 نائبًا -من أصل 243 حضروا جلسة اليوم- صوتوا لصالح إقالة ربيعي من منصبه.

وعارض الإقالة 113 نائبًا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

ووقع 40 نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي، يوم الأربعاء الماضي، على طلب استجواب ربيعي، وهو ثالث استجواب يتعرض له وزير العمل الإيراني في الدورة الثانية من حكومة روحاني.

وأثار ارتفاع التضخم وهبوط العملة اللذان تعاني منهما إيران مظاهرات متفرقة احتجاجًا على الاستغلال والفساد، وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.

ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

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