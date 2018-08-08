إعصار قوي يتجه إلى شرق اليابان وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج عالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 12:20 مساء
مارة يحملون مظلات للاحتماء من أمطار غزيرة في طوكيو (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إعصارا قويًا يتجه نحو شرق البلاد، مترافقًا مع رياح قوية وأمطار غزيرة يمكن أن تحدث اضطرابًا في حركة النقل في منطقة طوكيو.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن شانسان، الإعصار الثالث عشر هذا الموسم في آسيا، يرتقب أن يصل نحو منتصف الليل إلى بعد حوالى 150 كلم من طوكيو مع رياح تصل سرعتها الى 180 كلم في الساعة على الساحل قرب العاصمة، قبل أن يتجه إلى شمال شرق البلاد فجر غدا الخميس.

ونصحت الوكالة السكان بالبقاء متيقظين في مواجهة مخاطر حصول فيضانات وانزلاقات تربة ورياح قوية وأمواج عالية، ودعتهم إلى اتباع نصائح السلطات في حال طلبت منهم إخلاء منازلهم، وفق «فرانس برس».

وطلبت بلدات في منطقة شيبا من السكان أن يستعدوا لاحتمال إخلاء منازلهم. وطُلب من سكان العاصمة وضواحيها العودة الى منازلهم في وقت مبكر مساء الأربعاء، كما حذرت شركات السكك الحديد من احتمال تأخر قطارات.

وقررت شركات طيران من جهتها إلغاء رحلات داخلية ودولية.

وتشهد اليابان سنويًا مرور أعاصير تؤدي إلى قتلى في بعض الأحيان. وقبل شهر تسببت أمطار قياسية في جنوب غرب البلاد بفيضانات وانزلاقات تربة أدت الى مقتل حوالى 220 شخصًا.

وبعد ذلك شهدت اليابان موجة حر شديد في يوليو أدت إلى مقتل أكثر من 119 شخصا خلال الشهر فيما أُدخل نحو 49 ألف شخص إلى المستشفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
الليبي «شلاوح» يتوج بذهبية العالم في «المواي تاي»
رياضة محلية
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
بالصور..كاليفورنيا تواجه الحريق الأكبر في تاريخها الحديث
دولى
التأشيرة المغربية تمنع مجددا بعثة ليبية.. وتهدد الأهلي طرابلس في البطولة العربية
رياضة محلية
توزيع مركبات شرطة على مديريات الأمن بالمنطقة الغربية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»