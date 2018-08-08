إعصار قوي يتجه إلى شرق اليابان وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج عالية

مارة يحملون مظلات للاحتماء من أمطار غزيرة في طوكيو (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إعصارا قويًا يتجه نحو شرق البلاد، مترافقًا مع رياح قوية وأمطار غزيرة يمكن أن تحدث اضطرابًا في حركة النقل في منطقة طوكيو.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن شانسان، الإعصار الثالث عشر هذا الموسم في آسيا، يرتقب أن يصل نحو منتصف الليل إلى بعد حوالى 150 كلم من طوكيو مع رياح تصل سرعتها الى 180 كلم في الساعة على الساحل قرب العاصمة، قبل أن يتجه إلى شمال شرق البلاد فجر غدا الخميس.

ونصحت الوكالة السكان بالبقاء متيقظين في مواجهة مخاطر حصول فيضانات وانزلاقات تربة ورياح قوية وأمواج عالية، ودعتهم إلى اتباع نصائح السلطات في حال طلبت منهم إخلاء منازلهم، وفق «فرانس برس».

وطلبت بلدات في منطقة شيبا من السكان أن يستعدوا لاحتمال إخلاء منازلهم. وطُلب من سكان العاصمة وضواحيها العودة الى منازلهم في وقت مبكر مساء الأربعاء، كما حذرت شركات السكك الحديد من احتمال تأخر قطارات.

وقررت شركات طيران من جهتها إلغاء رحلات داخلية ودولية.

وتشهد اليابان سنويًا مرور أعاصير تؤدي إلى قتلى في بعض الأحيان. وقبل شهر تسببت أمطار قياسية في جنوب غرب البلاد بفيضانات وانزلاقات تربة أدت الى مقتل حوالى 220 شخصًا.

وبعد ذلك شهدت اليابان موجة حر شديد في يوليو أدت إلى مقتل أكثر من 119 شخصا خلال الشهر فيما أُدخل نحو 49 ألف شخص إلى المستشفيات.