السلطات الإثيوبية تقطع الإنترنت في شرق البلاد مع اندلاع أعمال عنف

احتجاجات في إثيوبيا. (رويترز)

أفادت وكالة «رويترز» أن السلطات قطعت الإنترنت في شرق إثيوبيا، اليوم الأربعاء، وسط اندلاع أعمال عنف في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن أحد سكان مدينة هرر التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من جيجيجا عاصمة المنطقة الصومالية إن الإنترنت مقطوعة منذ ثلاثة أيام.

وأكدت جماعة «أكسس ناو 175 الحقوقية قطع الإنترنت في بيان أمس الثلاثاء.

واندلعت أعمال عنف في جيجيجا مع نهب عصابات ممتلكات مملوكة لأقليات عرقية في اضطرابات قالت الحكومة إن مسؤولين محليين على خلاف مع السلطات المركزية أججوها.

وقتلت قوات الأمن الإثيوبية في المنطقة الصومالية (أوغادين) الواقعة شرق إثيوبيا أربعة أشخاص كانوا كانوا يشاركون في الاحتجاجات التي نجمت عن نشر جنود في المنطقة مطلع الأسبوع.

وقال سكان إن الهجمات دفعت الآلاف للاحتماء بالكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية منذ يوم الجمعة الماضي.