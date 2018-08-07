وزير الدفاع البريطاني: سنظل قوة عسكرية من «الدرجة الأولى»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 07:43 مساء
وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون. (أرشيفية: الإنترنت)

ذكر وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، الثلاثاء، أن بلاده ستظل دومًا قوة عسكرية من «الدرجة الأولى».

وقال وليامسون لمركز «أتلانتيك كاونسيل» للأبحاث في واشنطن: «بريطانيا لاعب عالمي كبير وكنا على الدوام قوة عسكرية من الدرجة الأولى وسنظل كذلك»، بحسب «رويترز».

وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قالت في يونيو إن تقريرًا أفاد بتشكيكها في وضع المملكة المتحدة كقوة عسكرية من «الدرجة الأولى» غير صحيح. لكن عندما سُئلت بشكل مباشر رفضت تكرار العبارة، مكتفية بالقول إنها تريد أن تكون بريطانيا «دولة رائدة في مجال الدفاع».

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