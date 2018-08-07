«المحافظين» يطالب جونسون بالاعتذار عن مقاله المسيء للبرقع

بوريس جونسون. (صورة تعبيرية الوسط)

قال رئيس حزب المحافظين البريطاني براندون لويس، الثلاثاء، إنه طلب من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون تقديم اعتذار بسبب انتقاداته للبرقع.

وكتب لويس على «تويتر»: «طلبت من بوريس جونسون الاعتذار» في أعقاب حملة إدانة لما كتبه حول البرقع في مقال في جريدة أسبوعية، بحسب «فرانس برس».

وفي مقال نشرته جريدة «ديلي تلغراف» الإثنين، وصف جونسون البرقع بأنه «سخيف» و«غريب» وقال إن النساء اللواتي يرتدينه يشبهن «صناديق البريد» و«لصوص البنوك». وسارع زملاء جونسون السابقون والنواب إلى إدانة تصريحاته. وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت لهيئة «بي بي سي»: «لو كنت مكانه لما أدليت مطلقًا بهذا التصريح، أعتقد أنه يتضمن درجة من الإساءة».

واتهمت سيدة حسين وارسي من حزب المحافظين والدبلوماسية والرئيسة السابقة للحزب، جونسون بتبني تكتيكات «الإشارات المبطنة» الذي كان يتبعه ستيف بانون المساعد السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت تقارير الشهر الماضي أن جونسون كان على اتصال مباشر مع بانون خلال الأشهر الماضية.

وقالت وارسي إن جونسون يأمل في استقطاب دعم المحافظين اليمنيين للحصول على زعامة الحزب، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول كراهية الإسلام داخل الحزب. وصرحت للقناة الرابعة بالقول: «يجب أن لا تصبح المسلمات محل معركة سياسية مفيدة» للسياسيين البريطانيين.

وفي مقاله المثير للجدل كتب جونسون إنه يعارض فرض حظر على البرقع، لكنه أضاف: «من السخيف تماماً أن يختار الناس السير وهم يشبهون صناديق البريد». وحصل جونسون على دعم بعض الأوساط، حيث قالت النائبة المحافظة نادين دوريس أنه «لم يتجاوز الحدود». وأضافت: «يجب حظر ملابس تُجبر النساء على ارتدائها لإخفاء جمالهن، وكذلك رضوضهن، ويجب أن لا يكون لها مكان في بلدنا الليبرالي التقدمي».