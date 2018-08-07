وزير خارجية كوريا الشمالية يجري محادثات في إيران

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، تزامنًا مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على طهران.

واستقبل ظريف نظيره الكوري الشمالي، إلى جانب وفد من المسؤولين في وزارة الخارجية، في طهران لكن لم يتم الإدلاء بأي تصريح للصحفيين، وفق «فرانس برس».

ويقوم ري بزيارة تستغرق يومين إلى طهران، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني غدًا الأربعاء.

وأوردت وكالة «فارس» للأنباء أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية في الشرق الأوسط، دون إعطاء مزيد التفاصيل.

وتتزامن الزيارة مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في مايو 2015.

وتضغط الولايات المتحدة على بيونغ يانغ للتخلي عن قدراتها النووية بعدما تعهد الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة تاريخية عقدت في يونيو.

وعبَّـر خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء حصول تعاون عسكري بين إيران وكوريا الشمالية في السابق. وفي تقرير نُـشر في 2017، أكدوا وجود مهربي أسلحة كوريين شماليين يقيمون في طهران وأوجه شبه في صناعة الصواريخ لدى البلدين.

وحضر وفد كوري شمالي أيضًا حفل تنصيب الرئيس حسن روحاني في أغسطس 2017.