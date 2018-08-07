مستشار الأمن القومي الأميركي يتهم بيونغ يانغ بالتلكؤ في تنفيذ اتفاقها مع ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 02:46 مساء
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون. (أرشيفية. رويترز)

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات الضرورية لعملية نزع السلاح النووي.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية فقد ذكر بولتون، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أن «وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد للعودة إلى كوريا الشمالية للقاء الرئيس كيم جونغ أون».

وتابع: «على الرغم من الاتفاق المبرم بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو، فإن بيونغ يانغ لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع النووي».

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي، في سنغافورة، بعد عقود من التوتر الشديد بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأعلن الرئيس الأميركي، عقب اللقاء، أنه وقَّع على وثيقة «مفصلة» مع كوريا الشمالية، مؤكدًا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع للغاية.

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