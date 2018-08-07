إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت بسبب اختارق أمني

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها أخلت أجزاءً من الصالة رقم 1 بمطار فرانكفورت بسبب عملية للشرطة.

وذكر الناطق باسم الشرطة أن عملية الإخلاء جاءت بعدما تجاوز شخص غير مصرح له المنطقة الأمنية واختفى، بحسب وكالة «رويترز».