إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت بسبب اختارق أمني

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها أخلت أجزاءً من الصالة رقم 1 بمطار فرانكفورت بسبب عملية للشرطة.
وذكر الناطق باسم الشرطة أن عملية الإخلاء جاءت بعدما تجاوز شخص غير مصرح له المنطقة الأمنية واختفى، بحسب وكالة «رويترز».
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