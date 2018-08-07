بالصور..كاليفورنيا تواجه الحريق الأكبر في تاريخها الحديث

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 01:27 مساء
صورة لحريق «مندوسينو كومبليكس» قرب كليرلايك اوكس في ولاية كالفورنيا، 5 أغسطس 2018 (فرانس برس)

يجتاح ولاية كاليفورنيا الأميركية أكبر حريق في تاريخها الحديث، ورقعته آخذة في الاتساع في شمال أكثر الولايات تعدادًا للسكان.

ولم تشهد الولاية، الواقعة غرب الولايات المتحدة، حريقًا مماثلًا، منذ الحريق القياسي السابق الذي اندلع منذ ثمانية أشهر مضت. ولقى عشرة أشخاص مصرعهم منذ بداية فصل الصيف في الحرائق التي تجتاح الولاية، وفق «فرانس برس».

وذكرت هيئة «كالفاير» لمكافحة الحرائق في كاليفورنيا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذي سمي «مندوسينو كومبليكس» بنسبة 30% تقريبًا، بعدما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل.

واندلع الحريق في بؤرتين متجاورتين في 27 يوليو، والتحمتا، أمس الإثنين، لتشكلا أكبر حريق تشهده كاليفورنيا، إذ أتى على 114850 هكتار، وهي مساحة تعادل مساحة مدينة لوس أنجليس.

ويعد حريق «مندوسينو كومبليكس» أكبر من حريق «توماس» القياسي الذي التهم في ديسمبر الماضي 114078 هكتارا.

ووفي مناطق أخرى من شمال كاليفورنيا، يندلع حريق آخر يسمى «كار»، منذ 23 يوليو، تسبب بمقتل سبعة أشخاص وأتى على أكثر من 1600 مبنى، بينها حوالى ألف مسكن.

وأدى حريق «فرغسون» الكبير في المنطقة نفسها، الذي اندلع في 13 بوليو، لمقتل إطفائيين اثنين وإغلاق متنزه يوسيميتي الوطني جزئيًا، في خضم الموسم السياحي. وقد تم احتواء الحريق بنسبة 38%.

ويكافح أكثر من 14 ألف إطفائي الحرائق المختلفة المندلعة في ولاية كاليفورنيا. وتم إجلاء آلاف الأشخاص منذ بداية سلسلة الحرائق هذه. وسُمح لبعضهم بالعودة إلى منازلهم في الأيام الأخيرة.

صورة لحريق «مندوسينو كومبليكس» قرب كليرلايك اوكس في ولاية كالفورنيا، 5 أغسطس 2018 (الإنترنت)
صورة لحريق «مندوسينو كومبليكس» قرب كليرلايك اوكس في ولاية كالفورنيا، 5 أغسطس 2018 (الإنترنت)
صورة لحريق «مندوسينو كومبليكس» قرب كليرلايك اوكس في ولاية كالفورنيا، 5 أغسطس 2018 (الإنترنت)
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