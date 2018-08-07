مادورو يكرر اتهام رئيس كولومبيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 12:48 مساء
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يحضر حفل ذكرى تأسيس الحرس الوطني، 4 أغسطس 2018 (فرانس برس)

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددًا نظيره الكولومبي، خوان مانويل سانتونس، بالضلوع في الاعتداء، الذي قال إنه كان يستهدفه، السبت.

وقال مادورو، في شريط فيديو نشر على «تويتر»، ليل الإثنين - الثلاثاء، إن «قوات الأمن اعتقلت كل المنفذين وسنلاحق المدبرين. إنه أمر واضح وهناك ما يكفي من الأدلة عن مشاركة الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها برئاسة خوان مانويل سانتوس»، وفق «فرانس برس».

وأكد مادورو أن المسؤولين عن تسيير الطائرتين بدون طيار المحملتين بالمتفجرات، واللتين فجرتا السبت بالقرب من المنصة الرئاسية، تدربا في مدينة شيناكوتا الكولومبية الواقعة في شمال شرق كولومبيا.

وأضاف مادورو، الذي ظهر بجانب المسؤول الثاني في السلطة ديوسدادو كابيلو ومسؤولين كبار آخرين، أن «القتلة والإرهابيين تدربوا على أيدي مدربين كولومبيين». وينهي سانتوس ولايته، اليوم الثلاثاء، ويسلم السلطة للرئيس الكولومبي الجديد ايفان دوكي.

ورفض الرئيس الكولومبي رواية كراكاس. لكن مادورو أصر على تأكيد ضلوع سانتوس، وقال: «سأثبت ذلك عبر أدلة وإفادات».

وتبنت «مجموعة متمردة» غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين الهجوم، في بيان يحمل توقيع «الحركة الوطنية للجنود المدنيين»، نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

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