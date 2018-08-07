غوتيريش يرحب باتفاق تقسام السلطة بجنوب السودان ويدعو لسرعة تطبيقه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 10:26 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الإنترنت)

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب السودان، داعيًا الأطراف المتنافسة إلى تطبيقه بالكامل سريعًا، من أجل إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية.

واعتبر غوتيريش، في بيان نُشر الإثنين، أنّ الاتفاق يشكل «خطوة مهمة لإعادة إنعاش عملية السلام»، بعد فشل اتفاق العام 2015 الذي كان مفترضًا أن يضع حدًا للنزاع، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان للأمم المتحدة أنّ الأمين العام «يحض جميع الأطراف على العمل بحسن نية وإظهار التزامهم تجاه التطبيق الكامل للاتفاق في أقرب وقت ممكن».

ووقّع طرفا النزاع في جنوب السودان، الأحد، اتفاقًا نهائًيا لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشرّدت الملايين في هذا البلد.

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