الشرطة اليونانية تداهم مقرًا لشبكة بيـع الرضع وتوقف 9 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 09:56 مساء
الشرطة اليونانية تلقي القبض على شخصين. (أرشيفية: الإنترنت)

أوقفت الشرطة اليونانية 9 أشخاص للاشتباه في كونهم ضمن شبكة تبيع الرضع إلى أزواج ليس لديهم أطفال.

وورد في بيان للشرطة، الإثنين، أن التوقيفات أعقبت عملية سرية قام بها ضابطان تخفيا كزوجين يريدان شراء رضيع. وداهمت الشرطة شقة في منطقة أثينا الكبرى، الجمعة، حيث تم اصطحاب الضابطين المتخفيين، بحسب «فرانس 24».

كما جاء في البيان أن أعضاء الشبكة رتبوا لبيع رضيع عمره 4 أيام للضابطين مقابل 18 ألف يورو (20800 دولار). ويشار إلى أن أم الطفل واحدة من بين 4 بلغاريات تم توقيفهن. وذكرت الشرطة أن امرأة أخرى بين الموقوفات حبلى، والأخريين وضعتا مولوديهما مؤخرًا. وتشتبه الشرطة في أن الشبكة نشطت على مدار الأشهر الثمانية الماضية على أقل تقدير.

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