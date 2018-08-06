بالفيديو: إصابة 56 شخصًا في انفجار بإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 04:44 مساء
جانب من الانفجار على الطريق السريع بالقرب من بولونيا بإيطاليا. (أسوشيتد برس)

أُصيب 56 شخصًا، على الأقل، بجروح وانهار أحد الجسور جزئيًّا بسبب انفجار هائل وقع على طريق سريع قرب مدينة بولونيا شمال إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» إن الانفجار نتج عن حادث اصطدام شاحنة كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال، التي انفجرت عند الاصطدام، بحسب «أسوشيتد برس».

وفي تغريدة على موقع «تويتر» كتبت هيئة الإطفاء الإيطالية أنها أرسلت عدة فرق إنقاذ وطوارئ، بما فيها فرقة بحث وإنقاذ حضرية. وذكرت قناة «سكاي تي جي 24» التلفزيونية الخاصة أن بعض الجرحى أُصيبوا بسبب الزجاج المتطاير من بنايات قريبة نتيجة للانفجار.

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