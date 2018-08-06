وزير خارجية إيران: ترامب ومحمد بن سلمان وناتانياهو «معزولون» في موقفهم من طهران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 12:17 مساء

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، أن قادة الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل «معزولون» في موقفهم من بلاده.

وقال ظريف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية «إسنا» شبه الرسمية: «أعلن العالم بأسره اليوم أنه غير متوائم مع السياسات الأميركية حيال إيران».

وأضاف كما أوردت «فرانس برس» أيضًا: «تحدثوا إلى أي شخص في أي مكان في العالم وسيخبركم أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو) و(الرئيس الأميركي دونالد ترامب) و(ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان) معزولون، لا  إيران».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم