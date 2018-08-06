وزير خارجية إيران: ترامب ومحمد بن سلمان وناتانياهو «معزولون» في موقفهم من طهران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، أن قادة الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل «معزولون» في موقفهم من بلاده.

وقال ظريف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية «إسنا» شبه الرسمية: «أعلن العالم بأسره اليوم أنه غير متوائم مع السياسات الأميركية حيال إيران».

وأضاف كما أوردت «فرانس برس» أيضًا: «تحدثوا إلى أي شخص في أي مكان في العالم وسيخبركم أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو) و(الرئيس الأميركي دونالد ترامب) و(ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان) معزولون، لا إيران».