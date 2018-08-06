بومبيو يؤكد تطبيق العقوبات الأميركية بحق إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 08:43 صباحا
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في سنغافورة، 4 أغسطس 2018 (فرانس برس)

تعهّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة سوف تطبّق العقوبات التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وتبدأ العقوبات الأميركية بحق طهران، غدًا الثلاثاء، ولن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، إلى جانب فرض عقوبات واسعة على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد، وفق «فرانس برس».

وعندما سئل بومبيو عما إذا كان بإمكان طهران الالتفاف على الإجراءات، أجاب بومبيو قائلًا: «الولايات المتحدة سوف تطبق العقوبات».

وقال إن «تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة»، مضيفًا أن الإيرانيين «غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم».

وتابع: «الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأميركيين وإنما مع قيادته. هذا فقط يعبر عن عدم رضى الإيرانيين عن حكومتهم الخاصة، والرئيس كان واضحًا جدًا بأننا نريد أن يكون صوت الشعب الإيراني قويًا في اختيار قيادته».

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وهي ستعيد استخدام أقصى الضغوط عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 أغسطس، وقطاع الطاقة في 4 نوفمبر.

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