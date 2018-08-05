مقتل ثلاثة جنود صوماليين على الأقل في هجوم انتحاري خارج مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 03:10 مساء
انفجار بالعاصمة مقديشيو (أرشيفية: رويترز)

قالت الشرطة إن ثلاثة جنود صوماليين على الأقل قُتلوا في هجوم انتحاري ببلدة أفجوي التي تبعد 30 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة مقديشو، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأعلنت حركة «الشباب الإسلامية الصومالية» المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان جنود صوماليون انتشروا في البلدة خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لزيارة متوقعة للرئيس الصومالي عبد الله فرماجو.

وقال نور علي وهو ضابط شرطة، لـ «رويترز» عبر الهاتف من أفجوي: «أطلق الجيش والشرطة النار على سيارة ملغومة مسرعة اليوم وانفجرت في منطقة أفجوي. نعرف إلى الآن أن ثلاثة جنود قتلوا».

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