وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران الثلاثاء

وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو خلال قمة آسيان في سنغافورة. (فرانس برس)

يؤدي وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، زيارة إلى إيران، الثلاثاء، تتزامن مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران في 2015 لتقييد برنامجها النووي.

وتأتي الزيارة في وقت تضغط الولايات المتحدة على بيونغ يانغ للتخلي عن قدراتها النووية بعدما اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون على «نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية» خلال قمة تاريخية عقداها في يونيو، وفق «فرانس برس».

وأفادت وكالة أنباء «فارس» المقربة من التيار المحافظ في إيران بأن وزير الخارجية الكوري الشمالي سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف دون إعطاء تفاصيل عن المواضيع التي سيناقشها الطرفان. ويعتقد أن ري التقى وفدًا إيرانيًّا رفيع المستوى خلال اجتماع لحركة دول عدم الانحياز عُـقد في باكو في أبريل، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وحضر وفد كوري شمالي كذلك مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني في أغسطس 2017 بعدما أُعيد انتخابه لولاية ثانية. من جهتها، أعربت لجنة خبراء أممية عن قلقها من التعاون بين البلدين في الماضي، بحسب موقع «إن كي نيوز» الأميركي المعني بأخبار كوريا الشمالية. وفي تقرير من العام 2017، تحدثت اللجنة عن وجود مهربي أسلحة إلى كوريا الشمالية يقيمون في طهران وعن تشابه في تصاميم الصواريخ في البلدين.