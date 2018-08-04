عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية

عاصفة ترابية تحتاج ولاية أريزونا الأميركية (واشنطن بوست)

اجتاحت عاصفة ترابية ضخمة مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، وتسببت في انقطاع الكهرباء، وأجبرت السكان على الاحتماء داخل المنازل.

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، أن العاصفة اجتاحت المناطق الجنوبية بالولاية، الخميس، وهي ثالث أضخم عاصفة ترابية تشهدها المدينة في موسم الرياح الموسمية.

وتحدثت تقارير عن وقوع إصابات، مع تدمير منزلين متنقلين في مقاطعة بينال بوسط الولاية. وتسببت العاصفة في انعدام الرؤية على الطرق السريعة، وحذرت السلطات السائقين من تجنب القيادة، خاصة مع وقوع عدد من الحوادث المرورية.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية في أريزونا، في تغريدة على «تويتر»، من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 ميلًا بالساعة، وتسبب انعدامًا كاملًا للرؤية. كما أصدرت السلطات تحذيرات من حدوث عواصف رعدية شديدة وفيضانات، بحسب جريدة «ذا إكسبرس» البريطانية.

وأوضح أخصائي الأرصاد الجوية، جيف بيميش، لـ«واشنطن بوست»، أن الجفاف من المسببات الرئيسية لتكون العواصف الترابية، وقال إن «العواصف الترابية ترتبط بالجفاف الشديد الذي تعاني منه ولاية أريزونا».

وتوقع بيميش أن «نرى مزيدًا من العواصف الترابية مع استمرار الجفاف. فمنطقة وسط أريزونا، الممتدة بين توكسون وفينيكس، تحتاج من خمسة إلى ثمانية إنش من الأمطار الموسمية خلال الشهرين المقبلين لتقليل الجفاف إلى المعدلات المتوسطة».

عاصفة ترابية تجتاح ولاية أريزونا (واشنطن بوست)