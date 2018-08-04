تغريم أول امرأة خرقت حظر لبس النقاب بالدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 12:42 صباحا

فرضت السلطات الدنماركية الجمعة أول غرامة لخرق قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضد شابة تبلغ 28 عاما.

وبحسب «فرانس برس»، قال الشرطي المناوب ديفيد بوركرسن لوكالة أنباء «ريتزاو» إنه جرى استدعاء الشرطة إلى مركز تسوق في هورشولم في شمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وامرأة حاولت نزع نقابها.

وقال بوركرسن «خلال الشجار سقط نقابها، لكن لدى وصولنا كانت قد أعادت ارتداءه».

والتقطت الشرطة صورة للشابة وهي ترتدي النقاب، وحصلت على تسجيل للشجار التقطته إحدى كاميرات مركز التسوق.

وجرى تبليغ الشابة بأن غرامة تبلغ ألف كورون (156 دولارا، 134 يورو) ستصلها بواسطة البريد، وطُلب منها إما خلع النقاب وإما مغادرة المكان العام. وقال بوركرسن إن الشابة اختارت المغادرة.

وفي الأول من أغسطس 2018 دخل قانون دنماركي مثير للجدل، يحظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، حيز التنفيذ.

وتبلغ غرامة ارتداء البرقع أو النقاب الذي يظهر العينين فقط في الأماكن العامة ألف كورون، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون.

ويشمل الحظر أيضا أمورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العينين.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.

ويشكل النقاب الذي يغطي كامل الوجه موضوعا حساسا في أوروبا، وقد أعلنت بلجيكا وفرنسا وألمانيا أيضا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.

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