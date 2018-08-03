محكمة تركية تسجن 9 متهمين مدى الحياة في تفجيري أنقرة 2015

آثار تفجيري أنقرة عام 2015 (أرشيفية:الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن محطات تلفزيونية محلية أن محكمة تركية قضت بسجن تسعة متهمين مدى الحياة، اليوم الجمعة، في تفجيري أنقرة اللذين أسفرا عن مقتل ما يربو على 100 شخص عام 2015.

واستهدف هجومان انتحاريان، يوم 10 أكتوبر 2015، مسيرة سلمية مؤيدة للأكراد ونشطاء عماليين خارج محطة القطار الرئيسية في حي أولوص بالعاصمة التركية أنقرة قبل أسابيع من الانتخابات.

ووفق إعلان حزب الشعوب الديمقراطي، فإن عدد القتلى النهائي وصل 128 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 508 أشخاص، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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