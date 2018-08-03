مالي تشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 12 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 09:59 صباحا
الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كتيا (ا ف ب)

حلّ الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا أوّلاً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مالي، ولكن سيكون عليه أن يتواجه في جولة ثانية مع خصمه الرئيسي سوميلا سيسيه كما حصل عام 2013، وفق ما أوردت «فرانس برس».

ففي الجولة الأولى التي جرت في 29 يوليو المنصرم، حصل كيتا البالغ من العمر 73 عامًا، على 41,42 % من الأصوات، بحسب ما أعلن وزير في حكومته ليل الخميس، وذلك بعد أيام من الترقب الذي رافقته تكهنات حول نتائج الاقتراع.

وسيتواجه كيتا في 12 أغسطس، في جولة ثانية مع سيسيه الذي حصل على 17,8% من الأصوات، وفقًا للنتائج الرسمية الموقتة.

وكتب الرئيس المنتهية ولايته على «تويتر» متوجهًا إلى الناخبين «بفضلكم أنا في الصدارة»، مضيفًا: «هذا دليل واضح على ثقتكم».

من جهته قال زعيم المعارضة على تويتر إنه «للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية المالية، يُضطرّ رئيس لا يزال في المنصب إلى الذهاب لجولة ثانية». واعتبر أن خطة إعادة انتخاب الرئيس من الجولة الأولى فشلت «على الرغم من (عمليات) الاحتيال».

وتخللت الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في مالي وتُعتبر حاسمة بالنسبة إلى اتفاق السلام الموقع في العام 2015، هجمات متطرفة مفترضة في شمال البلاد ووسطها.

وينتظر المجتمع الدولي الحاضر عسكريًا عبر قوة برخان الفرنسية وجنود الأمم المتحدة، أن يعمد الفائز في الانتخابات إلى إحياء اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة والمتمردون السابقون من الطوارق في 2015 بعد تأخر تنفيذه.

ورغم هذا الاتفاق، لم تستمرّ أعمال العنف فقط بل امتدت من شمال البلاد إلى وسطها وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين مجموعات السكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يتعهد بتسليم إدارة الدوري للجنة الأندية..
رياضة محلية
مفاجأة.. عودة ريال مدريد لمحمد صلاح
رياضة عالمية
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
تقرير ميداني يرصد «أضرارًا كبيرة» بالمرافق الصحية في تاورغاء
ليبيا
خلال يوم واحد.. هبوط جديد للدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء
ليبيا
«أنوار ليبيا» تصل ميناء طرابلس محملة بـ33 مليون لتر بنزين
ليبيا
عودة نازحي بنغازي.. أحد تحديات طريق إعادة إعمار ما دمرته الحرب
ليبيا
المصرف المركزي يتعهد بتوفير سيولة للتجار ويحدد سقف الشراء للبطاقات المصرفية
ليبيا
سول: بارجة حربية في طريقها إلى ليبيا لإطلاق 4 مخطوفين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تخفض مستوى التوتر