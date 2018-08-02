بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 04:58 مساء

نشر أحد ركاب الطائرة المكسيكية المنكوبة، التي تحطمت يوم الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة من داخل الطائرة قبل ارتطامها بالأرض وتحطمها فى ولاية دورانغو بشمال المكسيك.

وكانت الطائرة وهي من طراز «إمبراير 190» متوسطة الحجم تقل 97 مسافرًا إضافة إلى 4 من أفراد طاقم الطائرة، عندما هوت قرابة الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقفز الركاب والطاقم قبل أن تشتعل النيران في الطائرة. وقال بعض المسافرين إن الطائرة سقطت بعد فترة وجيزة من إقلاعها وسط أمطار غزيرة حيث تمكنوا من الخروج عبر مخارج الطوارئ الخاصة بالطائرة بينما كان الدخان يملؤها والنار مشتعلة فيها.

 

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