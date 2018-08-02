مقتل ثلاثة أجانب بعد خطفهم في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 11:19 صباحا

قالت الشرطة الأفغانية إن ثلاثة أجانب قتلوا بعد خطفهم في كابل صباح اليوم الخميس، وعثر على جثثهم في ضواحي العاصمة الأفغانية.

وذكر الناطق باسم الشرطة، حشمت ستانيكزاي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن «في هذه المرحلة نعتقد أنه عمل إرهابي».

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