بومبيو يلتقي نظيره التركي بعد فرض عقوبات أميركية على خلفية قضية القس

أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفياً الأربعاء إلى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون.

وصرحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت «ينبغي رفع الأقامة الجبرية عن (برانسون) وإعادته إلى منزله»، فيما نقل بومبيو الذي يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة الجمعة والسبت في اجتماعات إقليمية، عن الرئيس دونالد ترامب أن العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي «الإجراء الملائم» رداً على «رفض» الإفراج عن القس، بحسب «فرانس برس».