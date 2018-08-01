الإعلام اليوناني يتحدث عن «مؤامرة تركية» وراء الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 07:00 مساء
رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران. (أرشيفية: رويترز)

تحدثت صحف يونانية عن «المؤامرة» وراء حرائق الغابات، التي اجتاحت، الأسبوع الماضي، منتجع ماتي الساحل (30 كيلومترًا شرق أثينا)، قائلة إن تركيا وراء هذا التخريب.

وذكرت جريدة «إليثيرا أورا» اليومية، التي تتخذ من أثينا مقرًّا لها، الثلاثاء، أن «بعض الدوائر المقربة من الحكومة اليونانية تقول إن جواسيس أتراكًا استخدموا تكنولوجيا روسية لإشعال حريق في منطقة ماتي، حيث يقيم 8 عسكريين أتراك»، بحسب «سكاي نيوز».

ولجأ هؤلاء العسكريون إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، في يوليو 2016، وترفض أثينا تسليمهم إلى أنقرة. وفي السياق ذاته، ذكرت جريدة «فراديني» اليونانية أن السلطات أجلت العسكريين الأتراك من قاعدة أجيوس أندرياس العسكرية، بالقرب من منطقة ماتي المتضررة.

وترفض السلطات اليونانية كشف المكان الحالي للعسكريين الأتراك، بحسب ما نقلت جريدة «حرييت» التركية. أما جريدة «ديلي كونترا نيوز» فقد زعمت أن الحرائق نتيجة «خطة منظمة لزعزعة استقرار اليونان»، بينما ألقت نظريات المؤامرة، التي أشارت إليها الصحف اليونانية الأخرى باللائمة على «القوى الأجنبية».

وبالتزامن مع هذه التقارير، قال وزير حماية المواطنين اليوناني، نيكوس توسكاس، إن هناك «مؤشرات قوية»على أن حريقًا متعمدًا تسبب في حريق الغابات، الذي اندلع قرب أثينا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وتسببت الحرائق في انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، واتهمت المعارضة الحكومة بالتقاعس عن حماية الأرواح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
والدة «نيمار» تظهر للدفاع عن ابنها المثير
رياضة عالمية
العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان