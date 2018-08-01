لقاء لافروف وبومبيو في سنغافورة يبدو بعيد المنال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 04:01 مساء

يبدو أن صعوبات تعرقل الترتيب لعقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي مايك بومبيو في سنغافورة على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه لا تزال هناك صعوبات كبيرة في مطابقة جدولي أعمال وزيري الخارجية الروسي والأمريكي لتنظيم لقاء بينهما على هامش اجتماع «آسيان».

وأضاف المصدر، في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه «لا تزال هناك صعوبات كبيرة في مطابقة جدولي أعمالهما».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق اليوم إنها تحاول تنظيم اجتماع بين لافروف وبومبيو في سنغافورة.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأنه لم تجرِ مناقشة زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى روسيا، لكنه من المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي خلال فعاليات دولية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعتمد على تطابق جدولي أعمالهما.

وتستضيف سنغافورة اجتماعا وزاريا لرابطة «آسيان» من 30 يوليو وحتى إلى أغسطس، ومن المقرر مشاركة الوزيرين الروسي والأميركي في هذه الفعالية.

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